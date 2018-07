Wagner Moura, l'acteur star de "Narcos" dans le prochain Brian De Palma

Après la Colombie, direction l'Uruguay pour Wagner Moura qui vient d'être annoncé au casting du prochain film de Brian De Palma, "Sweet Vengeance". Le tournage de ce long-métrage, inspiré de faits réels, doit débuter en début d'année 2019 à Montevideo.

Brian De Palma a trouvé la star de sa prochaine réalisation. Wagner Moura, plus connu sous les traits de Pablo Escobar dans la série "Narcos" sur Netflix, a décroché le rôle principal dans "Sweet Vengeance". Selon les médias américains, le tournage de ce long-métrage doit débuter début 2019 à Montevideo, capitale de l'Uruguay.

Alors que l'intrigue reste encore inconnue, le réalisateur de "Scarface" a pourtant révélé à l'AFP que son film sera basé sur deux véritables histoires de meurtres : "Pendant 30 ou 40 ans, j'ai assisté à une multitude de véritables histoires criminelles adaptées à la télévision, comme le programme +48 Hours+. Cela m'intéresse de savoir comment raconter ces histoires de crime, donc je le ferais de la même façon qu'ils l'ont réalisé à la télévision, inspiré de deux histoires vraies de meurtres".

Produit par RT Features ("Call Me by Your Name"), "Sweet Vengeance" n'a pas encore dévoilé la totalité de son casting ni sa date de sortie au cinéma.

En incarnant le baron de la drogue dans "Narcos", série lancée en 2006 par Netflix, Wagner Moura a connu un succès international. L'acteur brésilien a même dû décliner un rôle dans "Wonder Woman 1984" de Patty Jenkins, vraisemblablement à cause d'un conflit d'agenda.

Wagner Moura tourne actuellement son premier long-métrage baptisé "Marighella". Ce biopic raconte la vie de Carlos Marighella, un politicien et militant brésilien, assassiné en 1969 par le gouvernement. Seu Jorge jouera le rôle principal aux côtés de Bruno Gagliasso, Rafael Lozano ou encore Adriana Esteves.