Vu sur Instagram : cette passionnée se rend sur les lieux de tournages des plus grands films et séries

Sur Instagram, le compte @filmtourismus vous emmène sur les lieux de tournage de vos films, séries et clips préférés : "La La Land" à Los Angeles, "The Grand Budapest Hotel" en Allemagne, "Harry Potter" à King’s Cross Station, "Tenet" à Oslo, ou encore "Games of Thrones" en Irelande…

Vous êtes cinéphile, sérivore ou tout simplement un grand globe-trotteur dans l’âme ? Alors le compte Instagram de la blogueuse @filmtourismus devrait vous faire rêver. La blogueuse allemande Andrea David est à l’origine de ce compte Instagram original. Il est un mélange de toutes ses passions. Elle voyage en effet aux quatre coins du monde pour se rendre sur les lieux de tournages de films et séries mythiques. Sa particularité: replacer une photo tirée d’un tournage dans l’endroit où la scène a été filmée. Si certains lieux sont des évidences, comme la librairie de Nothing à Hill à Londres pour le film "Coup de foudre à Nothing Hill", d’autres sont de vraies surprises et secrets mis à jour par la blogueuse. Cela fait près de 16 ans qu’elle s’est lancé dans cette aventure et le moins que l'on puisse dire c’est que son catalogue de scènes de films et séries est impressionnant ! Son nombre d’abonnés aussi : 825.000 personnes la suivent dans ses périples cinématographiques.

Si vous aussi vous avez envie de découvrir les lieux de tournages de vos films préférés, vous trouverez de nombreux indices et locations sur le compte d’Andrea David. La blogueuse partage aussi de chouettes anecdotes sur les films, acteurs, réalisateurs et scènes dont il est question. Voici une petite sélection de destinations originales pour vos prochains voyages: pour marcher dans les pas enneigés de Léonardo Di Caprio dans "The Revenant" rendez-vous à Alberta au Canada. Envie de plages paradisiaques et de vous la jouer comme Pénélope Cruz et Johnny Depp dans "Pirates des Caraïbes"? Embarquez pour un vol direction Hawaï ! Si ce sont les déserts et paysages de "Hulk" qui vous font rêver, ça se passe en Utah aux Etats-Unis et enfin si vous êtes une fanatique de Daniel Craig dans la peau de James Bond, le mythique "Skyfall" a été tourné en Ecosse...