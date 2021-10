VR TO GO: Bozar propose une séance de réalité virtuelle en take away

VR TO GO : Virtual Reality at home by Bozar © nuclear_lily

Peinard ! c’est le maître-mot de ce concept innovant lancé par Bozar du 15 octobre au 08 novembre. Sept films VR primés lors de grands festivals internationaux à se regarder chez soi dans son canap'. Plus de deux heures au total.

VR TO GO c'est une expérience à vivre en 48 ou 72 heures, sur réservation et avec la livraison d'un casque VR configuré pour lire 7 films (dont certains se déroulent sur plusieurs épisodes, pour un total de 11 expériences VR). Cela vous coûtera 30 ou 35 euros. Le choix des films offre un bel échantillon des genres pratiqués (hors jeux en VR) : de la fiction en animation, du documentaire de création et de la "captation" de spectacle. Cela permet de checker où en est aujourd'hui la création en Réalité Virtuelle. Un domaine émergent qui avait fait le buzz en 2017 avec l'entrée de la VR au Festival de Venise. 18 films étaient en compétition.

Nos choix étoilés The Real Thing/Archi-Vrai un voyage en réalité virtuelle dans une copie de notre monde. En Chine, des quartiers entiers ont été construits sur le modèle de villes étrangères. Des vrais-faux Paris, Londres ou Venise. Un univers de façade où on a copié l’architecture, mais sans adopter le style de vie. Le Paris chinois a sa tour Eiffel, ses immeubles haussmanniens et ses gargotes... où les nouilles remplacent le jambon-beurre. Un univers exotique, ludique -et effrayant- de carte postale.

-22.7°C Seul au Groenland, le producteur de musique électronique Molécule a enregistré les sons de l’Arctique pour composer de la musique. Le projet -22.7°C en réalité virtuelle (c'est aussi un documentaire) s’inspire de l’aventure du musicien. La glace vit, elle craque, elle respire.Le film rend compte de l'exploration physique et philosophique menée par Molécule. Une exploration du dehors et aussi du dedans: sous la surface des icebergs et dans une plongée au centre de la terre, dans le magma brûlant. Exploration de l’intime et de l’univers aussi : Molécule perdu dans l’immensité blanche versus le ciel étoilé englobant puis l'envolée dans la galaxie... L'homme fragile face à la nature grandiose.

21-22 ALPHA A évitez si vous avez le vertige ! 21-22 ALPHA est un film saisissant qui explore la planète à l'ère de l'anthropocène. Quand l'activité humaine modifie l'évolution de la Planète. Un film à portée documentaire, sans paroles, qui fait le choix de nous faire réfléchir par l’emphase que permet la VR. Une expérience vertigineuse : on surplombe des paysages, comme vu d’un drone au ralenti : une alternance des paysages vierges et d'activité humaine. On se retrouve perché entre les tours d’habitation et les gratte-ciels de mégalopoles chinoises, ou au-dessus d'un gigantesque champ d'ordures. On survole des montagnes, des déserts, la savane. La nature recèle des forces inconnues. Si vous avez le vertige, restez assis. Un film déstabilisant sur fond de litanie ethnique.

Das Totale Tanz Theater 360 En 2019 on a fêté les 100 ans du mouvement Bauhaus. Le Bauhaus, école d'art total, où le design et l'architecture rencontre la danse et le théâtre. Das Totale Tanz Theater 360 fait du rêve d'un théâtre total une réalité gràce à la VR. Le corps et l'espace se mêlent, les danseurs nous entourent et s’élancent vers nous… un ballet à 360° renversant.

Bilan de l'expérience La sélection présente aussi les 3 épisodes de la série animée en VR Gloomy Eyes, multiprimée (Annecy, SXSW). Une fable dystopique dans un monde où le soleil, lassé de la bêtise humaine, à décider de ne plus se lever. De gros moyens et une utilisation des possibilités de la réalité virtuelle qui semblent moins impressionnantes mais totalement intégrées au scénario. On le constate dans cette sélection, les possibilités de la VR se prêtent au rythme lent, descriptif, méditatif, à l'invitation à l’introspection. La vision 360° est englobante, elle incite aux larges horizons: déplacement dans des paysages grandioses, voyage vers l’infini: le ciel, la voie lactée, les galaxies. Rajoutez une musique planante, une voix off sentencieuse… Disons-le, l'humour n'est pas au programme. La VR c'est aussi des ruptures par effet de mouvement dans les 3 plans: des plongées vertigineuses (-22.7°C), des effets de profondeurs avec des objets qui s’avancent vers le spectateur par exemple, ou des corps qui plongent sur vous (Das Totale Tanz Theater 360 ). Après avoir vu ces films, on constate que le langage est au début de ses explorations, l’utilisation du medium doit encore s’élargir. La grammaire doit être augmentée. L'ergonomie du matériel doit évoluer. Il faut rester debout pour profiter pleinement de l'expérience. On se projette en 2050 et on s'entend dire: la VR en 2021... j'y étais.

Informations pratiques VR TO GO - On peut réserver un casque Oculus Go pour 48 heures (€30, du mardi au jeudi) ou 72 heures (€35, du vendredi au lundi). 11 expériences VR. - Soit faire livrer le casque VR TO GO de Bozar chez soi (moyennant un supplément de €22 pour la livraison le retour chez Bozar ; livraison possible uniquement dans la région de Bruxelles-Capitale), soit retirer le casque chez Bozar et le ramener chez Bozar. - L'âge minimum recommandé pour expérimenter la Réalité Virtuelle est de 12 ans. - Réservations via bozar.be I Love Science Festival au Brussels Expo (Heysel) - 15-16-17 ocotbre Bozar sera présent avec une grande installation immersive comprenant 14 stations de visionnage des films. Gratuit. Vendredi 15 octobre, 09:00 → 16h00 - Samedi 16 et Dimanche 17, 10h00 → 18h00