Seize ans après le premier volet "Embrassez qui vous voudrez", Michel Blanc réitère l'exploit de réunir un casting étoilé avec Karin Viard, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc ou encore Carole Bouquet. L'acteur et réalisateur a présenté "Voyez comme on danse" en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême et, par la même occasion, a dévoilé la bande-annonce officielle.

Avec "Voyez comme on danse", Michel Blanc signe la suite de sa comédie dramatique "Embrassez qui vous voudrez". Le film est mené par un casting de talent composé de Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling, Jean-Paul Rouve, William Lebghil, Jacques Dutronc et Michel Blanc. Présenté en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême, le réalisateur a dévoilé pour l'occasion la bande-annonce officielle.

16 ans après le premier opus, Michel Blanc réunit une grande partie du casting original pour de nouvelles histoires tout aussi rocambolesques.

Jean-Paul Rouve y incarne Julien qui, entre sa femme Lucie, jouée par Carole Bouquet, et sa maîtresse, se sent constamment observé. Quant à Lucie, les frasques de son mari la poussent vers un burn out conjugal. Leur fils, Alex, interprété par William Lebghil, apprend lui la grossesse de sa petite-amie Eva, encore lycéenne. La mère de cette dernière, Véro (Karin Viard), est au bord de la crise de nerf et ne sait plus comment faire pour gagner sa vie. Son fils, Loic, semble être le seul élément stable... en apparence. Charlotte Rampling renoue avec son personnage d'Elizabeth alors que son mari Bertrand, incarné par Jacques Dutronc, se retrouve au coeur d'une affaire judiciaire qui mène à la perquisition de leur maison.

Michel Blanc signe la réalisation de ce long-métrage plein d'humour aux répliques acerbes, d'après un scénario co-écrit avec Joseph Connolly. "Voyez comme on danse" marque le cinquième film du cinéaste après "Embrassez qui vous voudrez" en 2002, "Mauvaise passe" en 1999, "Grosse fatigue" en 1994 et "Marche à l'ombre" en 1984.

"Voyez comme on danse" de Michel Blanc, le 10 octobre prochain au cinéma.