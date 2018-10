"Voyez comme on danse": Michel Blanc explore le récif corallien de nos émotions

"Voyez comme on danse", le nouveau film de Michel Blanc, sort aujourd’hui. Sorte de suite d’ "Embrassez qui vous voudrez", mais sans obligation d'avoir vu son petit frère. On y retrouve les acteurs principaux : Charlotte Rampling, Carole Bouquet, Karin Viard, Jacques Dutronc, Michel Blanc, et on y ajoute Jean-Paul Rouve et quelques jeunes premiers comme : Sarah Martins ( " le sens de la fête " ) ou William Lebghil (" Première année "). Michel Blanc revient sur l’amorce du premier opus, inspiré du roman de Joseph Connolly, " Vacances anglaises "…

Rencontre avec Michel Blanc