"Vortex" de Gaspar Noé remporte le prix du meilleur film au Festival de Gand

Le film "Vortex", du réalisateur franco-argentin Gaspar Noé, a reçu vendredi soir le "Grand Prix du meilleur film" du 48e Festival du film de Gand.

"Vortex" est un drame qui relate l’histoire d’un couple de personnes âgées, joué par Dario Argento et Françoise Lebrun, frappé par la maladie d’Alzheimer.

Le film a été primé par un jury international composé de Hlynur Pálmason, Lucas Belvaux et Florencia Di Concilio et présidé par Doreen Boonekamp. Le jury a qualifié le film de "chef-d’œuvre", et de "dévastateur et visuellement inventif". La performance exceptionnelle des acteurs a également été saluée.

Gaspar Noé était présent vendredi soir pour la cérémonie de clôture du festival gantois et a donc reçu son prix en mains propres.

C’est le film "The French Dispatch", de l’Américain Wes Anderson, qui a été diffusé vendredi soir en clôture du 48e "Film Fest Gent".