"Voir le jour" avec Sandrine Bonnaire : drame intime sur fond de lutte sociale à l'hôpital

Voir le jour - Sortie en salles le 12/08 - 05/08/2020 Un film de Marion Laine Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie.