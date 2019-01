Viola Davis dans le biopic de la politicienne Shirley Chisholm

L'actrice incarnera au grand écran la première femme afro-américaine élue au Congrès, Shirley Chisholm, a annoncé la star de la série "How to get Away with Murder" à The Hollywood Reporter.

Disparue en 2005, Shirley Chisholm a marqué l'histoire américaine en devenant en 1969 la première femme noire élue au Congrès. Jusqu'en 1983, soit pendant sept mandats, elle a représenté le 12e district de Brooklyn à New York. Elle se porte même candidate à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 1972.

Connue pour avoir dit "S'ils ne vous donnent pas une place à table, apportez une chaise pliante", ce membre actif pour les droits civils aura droit prochainement à un biopic avec Viola Davis dans son rôle. Réalisé par Maggie Betts ("Novitiate"), le film sera développé avec l'aide d'Amazon Studios.

Star de la série d'ABC "How to Get Away with Murder", Viola Davis est à l'affiche du long métrage de Steve McQueen "Les Veuves".