Vincent Cassel, Eva Green, Romain Duris, Pio Marmaï, Louis Garrel : un casting *** pour les "Trois Mousquetaires"

Pathé vient d’annoncer le casting de sa nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, et l’affiche est alléchante.

Le classique d’Alexandre Dumas va avoir droit à une nouvelle adaptation cinématographique, qui sera divisée en deux volets, "d’Artagnan" et "Milady".

Les deux films seront signés Martin Bourboulon, qui a également signé le biopic consacré à Gustave Eiffel, qui devrait sortir prochainement. A l’écriture du scénario, on retrouvera Alexandre de la Pattelière et Matthieu Delporte, le duo derrière Le Prénom.

François Civil tiendra donc le premier rôle, celui de d’Artagnan, et Eva Green celui de la redoutable Milady. Les fameux trois mousquetaires seront interprétés par Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) et Pio Marmaï (Aramis). Louis Garrel incarnera le roi de France Louis XIII. Lyna Koudhri, Vicky Krieps et Oliver Jackson-Cohen seront également de la partie. On ignore encore qui incarnera l’antagoniste principal de l’histoire (s’il est bien présent dans le film), le pernicieux Cardinal de Richelieu.

Les deux opus seront tournés en une fois, durant l’été prochain, avec un budget de 60 millions d'euros selon Pathé. Le film devrait sortir au mieux en...2023.