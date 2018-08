Vincent Cassel dans le polar de l'été

"Fleuve noir" est le nouveau film d'Erick Zonca

Scénariste et réalisateur français, Erick Zonca voit sa carrière décoller grâce à son film " La vie rêvée des anges " avec Elodie Bouchez et Natacha Régnier qui seront conjointement récompensées au Festival de Cannes par le prix d’interprétation féminine. Succès critique et public, ce film sera également couronné de trois César dont celui du Meilleur Film. Il poursuit avec " Le petit voleur " dans lequel on retrouve le jeune Nicolas Duvauchelle et " Julia " porté par Tilda Swinton.

Pour " Fleuve noir " il fait appel à l’acteur français Vincent Cassel. Ce comédien à la carrière internationale est révélé au grand public avec le film culte de Mathieu Kassovitz " La haine ". Il enchaîne dès lors les tournages et touche à la consécration en recevant le César du Meilleur acteur pour son rôle de composition dans le diptyque consacré à l’affaire Mesrine (" L’instinct de mort " et " L’ennemi public no 1 ").

A ses côtés dans " Fleuve noir ", le surprenant Romain Duris, vu récemment dans le film de science-fiction " Dans la brume " et l’excellente Sandrine Kiberlain.

Le film sort le 8 août dans les salles.