Viggo Mortensen honoré au Film Fest Gent

L’acteur américano-danois Viggo Mortensen a reçu le prix Joseph Plateau, récompensant l’ensemble de sa carrière, dimanche soir, au Film Fest Gent, le festival du film de Gand.

Viggo Mortensen, 61 ans, a été révélé au grand public par son rôle d’Aragorn dans la saga Le Seigneur des Anneaux du Néo-Zélandais Peter Jackson. Depuis lors, sa carrière s’est détournée des grosses productions, pour devenir plus intime avec des films indépendants comme A History of Violence ou Eastern Promises. En 2016, il marquait les esprits dans le rôle d’un père peu conventionnel dans Captain Fantastic, et en 2018, sa prestation dans Green Book est unanimement saluée et lui vaut sa 3e nomination aux Oscars (le long métrage repartira avec celui du meilleur Film).