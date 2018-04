Victor Hugo, héros et amant, occupera les écrans en 2018

Sa maîtresse le suit dans son exil sur l'île britannique de Guernesey, à quelques milles des côtes normandes. "J'ai voulu montrer la prise de conscience progressive de Victor Hugo et son engagement, plongeant au coeur de l'époque et de la vie de ce grand homme", poursuit Jean-Marc Moutout. "Les deux sont intimement liés, puisque Hugo abandonne la littérature pour le combat politique".

Ce portrait (4 X 52 minutes), en cours de tournage et présenté au festival de télévision Mipformats à Cannes, aborde également les amours tumultueuses d'un homme qui, jusqu'à sa mort, nota ses conquêtes dans un petit carnet crypté. Yannick Choirat incarne Hugo et Isabelle Carré sa compagne Juliette Drouet."Au début de la série, en 1848, Victor Hugo est déjà accoutumé à la gloire, à la fortune", explique le réalisateur. "A la fin de la série, trois ans après, il est un fugitif dont la tête est mise à prix, et un républicain".

Sensation littéraire à 30 ans avec "Notre-Dame-de-Paris", l'écrivain (1802-1885) fut la voix de sa génération. Au contact du peuple de Paris, révulsé par la misère qu'il vit dans les rues, le jeune royaliste devint un héros républicain et connut l'exil, face à un Napoléon III qualifié de dictateur et de "traître". Cet épisode est au centre de "Victor Hugo ennemi d'Etat", mini-série réalisée pour France 2 par Jean-Marc Moutout, un des réalisateurs de la série d'espionnage "Le Bureau des légendes" (Canal+).

Victor Hugo devrait être l'une des stars de l'année à la télévision, avec une adaptation à gros budget des "Misérables" par la BBC, et un premier biopic qui raconte son engagement politique et ses amours.

"Rendre justice" à Hugo

Le Britannique Andrew Davies lui aussi a voulu plonger dans cet engagement et cette vie pour son adaptation des "Misérables", en cours de tournage pour la BBC. Cet auteur chevronné de 81 ans a déjà réalisé de nombreuses adaptations et conçu toute une série de films en costumes pour le groupe public britannique, dont "Orgueil et préjugés" et "Guerre et paix".

Il décrit "Les Misérables", l'histoire de Jean Valjean, condamné au bagne pour avoir volé du pain, comme un récit "énorme, intense et poignant". "La plupart d'entre nous connaissent la comédie musicale, qui n'offre qu'un aperçu de l'histoire. Je suis heureux de pouvoir rendre justice à Victor Hugo", dit Andrew Davis.

Dominic West, la star de la série américaine "The Wire", interprète le rôle de Jean Valjean dans cette série de six heures. "Le chemin de rédemption que prend Jean Valjean en fait un des plus beaux rôles que peut jouer un acteur", souligne le comédien britannique. West succède notamment à Gérard Depardieu, qui avait interprété Valjean dans une série française réalisée par Josée Dayan en 2000.

Victor Hugo, dont les romans ont fait l'objet de 35 films et de nombreuses séries, a aussi droit en Grande-Bretagne à une nouvelle biographie par l'historien Graham Robb. Et un ouvrage est consacré aux "Misérables", "Le roman du siècle", par l'auteur David Bellos.

Hugo, l'homme public, était, de son vivant déjà devenu un personnage hors norme, dont les funérailles furent suivies par deux millions de personnes, rappellent les deux ouvrages. Un écrivain alors plus adulé encore pour ses poèmes que pour ses romans.