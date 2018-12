"Vice", "Rocketman", "Once Upon A Time in Hollywood"... Les cinq biopics les plus attendus au cinéma en 2019

Taron Egerton dans la peau de Elton John dans "Rocketman", Christian Bale en tête des nominations aux Golden Globes pour son interprétation de Dick Cheney dans "Vice", le duo culte Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans "Once Upon A Time in Hollywood", Renée Zellweger de retour sur scène dans "Judy" ou encore "Fair and Balanced" qui retracera le scandale #MeToo avec le PDG de Fox News : voici cinq biopics attendus en 2019.

Rocketman

Taron Egerton se glissera dans la peau du célèbre chanteur britannique dans le film réalisé par Dexter Fletcher. L'acteur de "Kingsman : Le cercle d'or" revêtera les habits de lumière de Sir Elton John et chantera lui-même les chansons du biopic. L'histoire retracera la vie du chanteur iconique, de sa jeunesse à la Royal Academy of Music à son succès planétaire en passant par ses problèmes de drogues et d'alcool. Il donnera la réplique à Richard Madden, ("Game of Thrones", "Bodyguard").

Sortie : 29 mai 2019

Vice

Alors qu'il vient à peine de sortir aux Etats-Unis le 25 décembre, le film réalisé par Adam McKay cumule déjà les nominations dans les plus prestigieuses compétitions cinématographiques. L'histoire revient sur la vie de Dick Cheney, le vice-président des Etats-Unis sous l'ère de George W. Bush entre 2001 et 2009. Christian Bale étonne par sa transformation spectaculaire sous les traits de l'homme politique et pourrait bien entrer en lice pour l'Oscar du meilleur acteur. Il donne la réplique à Amy Adams, Sam Rockwell et Steve Carell.

Sortie : 27 février 2019

Once Upon A Time in Hollywood

Quentin Tarantino revient sur le devant de la scène avec une histoire qui a marqué l'année 1969. Dans "Once Upon A Time In Hollywood", le réalisateur racontera la terrible histoire des meurtres réalisés par la "famille" du célèbre tueur en série Charles Manson. Le long-métrage suivra la vie des hommes et amis de Sharon Tate, la femme du réalisateur Roman Polanski assassinée chez elle alors qu'elle était enceinte. Pour mener son projet à bien, le réalisateur de "Kill Bill" a fait appel à deux des plus grands acteurs hollywoodiens, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio.

Sortie : le 14 août 2019

Judy

Renée Zellweger redonnera vie à la célèbre actrice de cinéma devenue une légende de Hollywood grâce à son rôle de Dorothy dans "Le Magicien d'Oz". Le long-métrage se concentrera sur la dernière partie de la vie de Judy Garland lors de ses concerts à Londres en 1968. L'actrice, qui a déjà démontré ses talents de chanteuse dans "Chicago", donnera la réplique à Finn Wittrock et Jessie Buckley dans ce film réalisé par Rupert Goold.

Sortie : courant 2019

Fair and Balanced

A l'ère du scandale de #MeToo, le long-métrage réalisé par Jay Roach reviendra sur les accusation de harcèlement sexuel émises par les journalistes Gretchen Carlson et Megyn Kellypar à l'encontre du PDG de Fox News, Rogers Ailes. Un casting de renom pour ce film d'actualité qui sera porté par Nicole Kidman, Margot Robbie et Allison Janney. Quant à Roger Ailes, PDG de Fox News, il sera incarné par John Lithgow.

Sortie : courant 2019