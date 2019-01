"Vice", "L'adieu à la nuit", "Amazing Grace" rejoignent la sélection de la Berlinale 2019

L'an dernier, c'est le film roumain de Adina Pintilie "Touch Me Not" qui avait remporté l'Ours d'or. Les Français s'étaient consolés en remportant l'Ours d'argent du meilleur acteur pour Anthony Bajon dans "La Prière" de Cédric Kahn.

La compétition internationale se déroulera du 7 au 17 février prochain avec "The Kindness of Strangers" de Lone Scherfig en film d'ouverture, alors que Juliette Binoche sera la présidente du jury.

Les derniers sélectionnés pour la compétition :

"L'adieu à la nuit" d'André Téchiné (France, Allemagne), première mondiale, hors compétition

"Amazing Grace" d'Alan Elliott (USA), documentaire, hors compétition

"Synonymes" de Nadav Lapid (France, Israël, Allemagne), première mondiale

"Vice" d'Adam McKay (USA), hors compétition

"Yi miao zhong" ("One Second") de Zhang Yimou (Chine), première mondiale

Berlinale Special (Haus der Berliner Festspiele) :

"Peter Lindbergh - Women Stories" de Jean Michel Vecchiet (Allemagne), documentaire

Berlinale Special Gala (Friedrichstadt-Palast) :

"Photograph" de Ritesh Batra (Indie / Allemagne / USA)

"Weil du nur einmal lebst" - Die Toten Hosen auf Tour (You Only Live Once - Die Toten Hosen on Tour) de Cordula Kablitz-Post (Allemagne), documentaire, première mondiale