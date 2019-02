"Vice": Christian Bale est Dick Cheney

Ce mercredi 27/02 sort en salles le très attendu "Vice" d'Adam McKay avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell et Sam Rockwell.

Scénariste, réalisateur et producteur américain, Adam McKay démarre sa carrière à la télévision en travaillant pour la célèbre émission " Saturday Night Live ". Durant cette période, il fait la connaissance du comédien Will Ferrell. Ensemble, ils écrivent le scénario de sa premier réalisation " Anchorman : The legend of Ron Burgundy ". Ils se retrouvent ensuite pour " Ricky Bobby : roi du circuit ", " Frangins malgré eux " et " Very bad cops " avant que Adam McKay ne réalise la suite d’Anchorman : " Légendes Vivantes ".

La carrière de ce réalisateur prend un tournant avec " The big short : le casse du siècle " une comédie dramatique, au casting quatre étoiles, qui lui vaut une première nomination aux Oscar en tant que Meilleur Réalisateur ainsi que l’Oscar du Meilleur Scénario.

Il nous revient aujourd’hui avec " Vice ". Au casting, l’acteur britannique Christian Bale, lauréat pour ce film du Golden Globe du Meilleur Acteur pour une comédie.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce du film dans l'Agenda Ciné de la semaine.