Vers un remake de "Proposition indécente" ?

Paramount Players pourrait bien refaire vivre l'un des films les plus indécents des années 1990. Les studios auraient engagé la scénariste Erin Cressida Wilson dans le but de lancer le remake du film "Proposition indécente", selon les informations de Collider. Pour le moment, aucun détail concernant le nouveau scénario n'a été révélé.

Le drame romantique "Proposition indécente" a été réalisé par le Britannique Adrian Lyne avec en têtes d'affiche Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson. L'intrigue suivait un couple très amoureux, Diana et David Murphy, interprétés par Demi Moore et Woody Harelson, mais dont les finances étaient chamboulées par la crise économique. Ayant perdu leur emploi, le couple décide de miser leurs dernières économies dans un casino de Las Vegas. Malheureusement pour eux, les deux tourtereaux perdent tout leur argent mais font une étrange rencontre. Un milliardaire bien curieux du nom de John Cage, incarné par Robert Redford, propose pour un million de dollars de passer une nuit avec Diana.

Sorti en 1993, le film avait connu un véritable succès au box-office et avait récolté plus de 266 millions de dollars dans le monde avec un budget de seulement 37 millions de dollars. D'autres long-métrages du même genre, mélangeant sexe et thriller, ont également connu le succès au cinéma notamment "Basic Instinct" en 1992 avec Sharon Stone et "Harcèlement" en 1994 avec Demi Moore.

La scénariste Erin Cressida Wilson a signé le script du drame "La fille du train" en 2016 avec Emily Blunt. L'Américaine s'y connaît en films sur les relations amoureuses. En 2002, Erin Cressida Wilson a écrit le scénario de "La Secrétaire" avec Maggie Gyllenhaal, l'histoire d'une jeune femme qui entretient des relations sexuelles avec son patron. Avec "Chloé" en 2009, Erin Cressida Wilson a raconté l'histoire d'une femme prête à engager une escort girl pour séduire son propre mari.