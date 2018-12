"Vermine" : rat dégoût

Le court métrage réalisé par Jeremie Becquer est à voir en staff picks sur le site web de Vimeo. Il y peint une société anthropomorphique où la violence est assourdissante et étrangement familière…

Le jeune réalisateur Jeremie Becquer est né en 1991 au Luxembourg. Il a étudié le cinéma d’animation au Lycée des Arts et Métiers avant de rejoindre l’Animation Workshop au Danemark, une école très réputée qui se focalise sur la production. Vermine est le court métrage de fin d’études du Luxembourgeois.

Dans une société composée de rats et de souris, Hubert déambule dans les couloirs du métro parisien au rythme du slam qu’il récite dans sa tête. Il est un jeune rat poète, qui aime écrire à propos de la société, son absurdité et sa beauté, les injustices et l’espoir. Surtout l’espoir. Alors qu’il s’apprête à emprunter la ligne 4, Hubert croise le regard de cette petite fille. Après un échange de grimaces en règle, c’est l’uniforme de la police qu’il aperçoit. Un groupe de policiers-souris donnent des indications à une passagère. Bientôt, les policiers repèrent sa présence sur les quais et lui demandent ses papiers. Hubert ose poser des questions et se retrouve par terre, menotté et roué de coups. De l’autre côté du quai et autour de lui, aucun rat et aucune souris ne réagit. Avec ce court métrage poignant et réel, Jeremie Becquer met en évidence le problème discriminatoire de la société. Dans celle qu’il a imaginé, les rats sont les vermines mais dans la notre ce sont les personnes aux origines variées. “Vermine” est un film politique fort sur l’absurdité du rejet et de la violence.

Sélectionné à Annecy et projeté à la Berline, le court métrage est à voir désormais sur Vimeo.