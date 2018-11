"Venom" repasse en tête au Box-office mondial

Sorti en octobre dernier, "Venom" reprend la tête du box-office mondial grâce à sa sortie en Chine. Avec plus de 123 millions de dollars récoltés ce week-end, le blockbuster avec Tom Hardy surpasse "Bohemian Rhapsody" avec Rami Malek, deuxième de ce classement. Tout juste sorti aux Etats-Unis, "Le Grinch" débarque directement à la troisième place avec 78,7 millions de dollars.

Le règne du biopic sur le leader de "Queen" n'aura pas duré longtemps. Grâce à la sortie en Chine du blockbuster "Venom" de Ruben Fleischer, Tom Hardy prend la tête du box-office mondial devant "Bohemian Rhapsody". Le film d'action issu de l'univers Marvel a comptabilisé plus de 123 millions de dollars de recettes ce week-end dont 111 millions rien qu'en Chine. Un début impressionnant qui signe le deuxième meilleur démarrage d'un film de super-héros dans l'Empire du Milieu derrière "Avengers : Infinity War", indique Variety. Depuis sa sortie le 5 octobre dernier aux Etats-Unis, les recettes totales de "Venom" s'élèvent à plus de 673 millions de dollars.

En tête la semaine dernière, "Bohemian Rhapsody" perd une place et se retrouve deuxième. Le biopic de Freddie Mercury continue de faire bouger les foules et enregistre plus de 93 millions de dollars de recettes. Le long-métrage porté par Rami Malek totalise plus de 285 millions de dollars depuis sa sortie.

Premier du box-office nord-américain, "Le Grinch" entre directement à la troisième place du box-office mondial pour son premier week-end. Sortie le 9 novembre sur le sol américain, la nouvelle adaptation du livre du Dr. Seuss "Comment le Grinch a volé Noël" a raflé 78,7 millions de dollars. Un succès qui devrait s'intensifier avec la sortie française, prévue pour le 28 novembre prochain.

Top 10 du box-office mondial (en million de dollars):

1. Venom - 123

2. Bohemian Rhapsody - 93,8

3. Le Grinch - 78,7

4. Casse-Noisette et les Quatre Royaumes - 23

5. Overlord - 19,3

6. A Star Is Born - 17

7. Millénium : Ce qui ne me tue pas - 14,2

8. Détective Conan : L'Exécutant de Zero - 12,4

9. Halloween - 9,7

10. Intimate Strangers - 9,2