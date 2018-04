“Velodrool” : pour quelques clopes de plus

Diffusé au Festival Anima en 2016, le court métrage estonien de Sander Jool est maintenant disponible sur Arte.

C’est avec “Velodrool” que le jeune Estonien Sander Jool a terminé en beauté ses études d’animation aux Beaux-Arts. Dans un style très délié, il nous embarque dans un stade, théâtre d’une course cycliste d’un genre particulier. Ici, les coureurs sont des fumeurs invétérés et la victoire leur promet un paquet de cigarettes neuf, une récompense de choix pour laquelle ils semblent prêts à tout. Tous les coups sont permis entre les participants, qui n’hésitent pas à utiliser quelques substances pour sprinter plus vite. Mais le danger vient de partout et les adversaires ne sont pas uniquement sur la piste, le public n’hésite pas à leur mettre des bâtons dans les roues pour faire le spectacle. A travers cette course cycliste surréaliste et grinçante à l’allure d’une course de chars, Sander Jool semble se moquer d’une société absurde où le dopage côtoie le cancer et la moquerie.

Le court métrage estonien, film de fin d’études de son réalisateur a remporté le prix au Festival d’Animation d’Ottawa et été projeté dans de nombreux évènements, dont le Festival Anima de Bruxelles. Vous pouvez le voir ci-dessous ou sur le site d’Arte.