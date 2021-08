Veerle Baetens commence le tournage de son premier film intitulé "Het Smelt"

L’actrice Veerle Baetens passe derrière la caméra. Vendredi 6 août dernier, elle a débuté le tournage de son tout premier long métrage intitulé "The Smelt". Un film inspiré d’après le best-seller éponyme ("Débâcle" étant le titre francophone).

Sorti en 2016, "Débâcle", c’est un livre dont on a beaucoup parlé au Nord du Pays, vendu à 160 000 exemplaires, on peut carrément parler de phénomène littéraire, car ce sont des chiffres de vente impressionnants pour un livre en néerlandais. L’auteure du livre s’appelle Lize Spit et avait trente ans à peine, au moment de publier ce premier roman. "Het Smelt", que l’on peut traduire littéralement par "Cela fond", raconte l’histoire d’Eva, une jeune femme qui retourne dans son village d’enfance, près d’Anvers pour se venger de faits qui se sont produits une quinzaine d’années plus tôt, lors d’un été caniculaire… Le livre a été traduit dans plus de neuf langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol et le danois. Pour en savoir plus sur ce phénomène littéraire, c’est par ici.

C’est cette histoire dramatique que la talentueuse actrice Veerle Baetens (lauréate de deux Magritte de la meilleure actrice) a choisi de traduire au cinéma pour son tout premier long métrage. Veerle Baetens a écrit le scénario avec Maarten Loix. Bart Van Langendonck de la maison de production Savage Film (à qui l’on doit déjà Rundskop, De Patrick, D’Ardennen, Le Fidèle et Dealer) assure la production du film et la société belge francophone Versus Productions est coproductrice. Le tournage aura lieu dans toute la Belgique. "Je travaille sur "Het Smelt" depuis longtemps et attends avec impatience de démarrer ce tournage. Je suis très heureuse des personnes que j’ai pu réunir autour de moi. Autant les acteurs que l’équipe technique sont de premier ordre. Il ne reste plus qu’à faire le grand saut !", explique Veerle Baetens dans un communiqué.

Au casting on retrouve : Charlotte De Bruyne qui incarne Eva adulte, tandis que le rôle d’Eva jeune est tenu par la nouvelle venue Rosa Marchant. Sébastien Dewaele endosse le rôle du père, et Naomi Vellisariou celui de la mère. Les personnages des autres enfants sont interprétés par Amber Metdepenningen (Tesje), Anthony Vyt (Tim), Matthijs Meertens (Laurens) et Charlotte Van Der Eecken (Elisa). Femke Van der Steen (Tess adulte), Olga Leyers (Elisa adulte), Spencer Bogaert (Tim adulte) et Simon Van Buyten (Laurens adulte) complètent la distribution.

Le film devrait sortir dans les salles belges à l’automne 2022.