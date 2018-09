Vanessa Paradis, Camille Cottin et Pierre Deladonchamps : une fratrie touchante dans "Photo de famille"

"Photo de famille" est la comédie touchante de la rentrée.

Réalisé par Cécilia Rouaud, le film sort ce mercredi 5 septembre dans les salles.

Après" Je me suis fait tout petit " avec Denis Ménochet, la chanteuse et actrice Vanessa Paradis, Léa Drucker et Laurent Lucas, Cécilia Rouaud nous revient avec son deuxième long-métrage " Photo de famille ".

Elle y réunit à nouveau une pléiade d’acteurs. Elle retrouve ainsi Vanessa Paradis, lauréate très jeune du César du Meilleur espoir féminin ainsi que du Prix Romy Schneider pour son interprétation dans " Noce Blanche " de Jean-Claude Brisseau. L’actrice Camille Cottin, la fameuse " Connasse " du programme court du même nom sur Canal +. Rôle drôlissime qui lance définitivement sa carrière. Depuis lors, Camille Cottin n'arrête pas de tourner pour la télé (Dix pour cent) comme pour le cinéma (Larguées). Egalement au casting de " Photo de famille ", l’acteur Pierre Deladonchamps, César du Meilleur espoir masculin pour son rôle dans " L’inconnu du lac " d’Alain Guiraudie, mais aussi Jean-Pierre Bacri et Chantal Lauby.

Découvrez sans plus attendre la bande-annonce dans votre Agenda Ciné de la semaine.