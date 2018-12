Vanessa Hudgens et Charles Melton ("Riverdale") rejoignent le casting de "Bad Boys for lif3"

Le troisième volet de la saga "Bad Boys" se développe. Prévu pour janvier 2020, la distribution prend forme : Vanessa Hudgens, Charles Melton ("Riverdale") et Alexander Ludwig ("Hunger Games") joueront aux côtés de Will Smith et Martin Lawrence.

Quinze ans après la sortie du deuxième opus (2003) et vingt trois ans après celle du premier (1995), un nouveau long-métrage est en préparation. Distribuée par Sony, cette suite sera réalisée par Adil El Arbi et Bilall Fallah d'après un script de Peter Craig ("Hunger Games : La Révolte", "Transformers"). Déjà producteur des deux précédents films, Jerry Bruckheimer sera de retour pour "Bad Boys for lif3".

Vanessa Hudgens, Charles Melton et Alexander Ludwig incarneront une unité de police moderne qui vont entrer en conflit avec les deux bad boys d'origine, Marcus Burnett (Martin Lawrence) et Mike Lowery (Will Smith) alors qu'une nouvelle menace arrive à Miami. A noter que Joe Pantoliano reprendra lui aussi le rôle du personnage qu'il interprétait dans les deux derniers films, le capitaine Howard.

Le tournage de "Bad Boys for lif3" commencera le mois prochain pour une sortie dans les salles en janvier 2020.