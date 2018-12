“Untravel” : vers les possibilités infinies et au-delà de la frontière

Le court métrage d’Ana Nedeljkovic et Nikola Majdak est une réflexion sur la notion de frontière et à l’ailleurs, dans un contexte de crise et dictature.

Dans une petite ville grise et terne aux immeubles gangrénés, une jeune femme rêve d’ailleurs. Le pays dans lequel elle est née possède un passé glorieux et tous ses habitants attendent le renouveau. L’entre-deux est compliqué et vivre dans le béton et les ruines pèse sur la population. La jeune femme n’a jamais voyagé et a toujours été soumise à la censure. Elle ne peut même pas s’évader par procuration puisque le web est cadenassé par la dictature. Un jour, la jeune femme décide de franchir la frontière et partir. Malgré la peur, malgré les doutes, malgré ce que son éducation lui a appris, elle plie bagage. Elle prend le bus et va à la rencontre de l’inconnu, les possibilités infinies, le politiquement correct et l’égalité des sexes. Un nouveau monde ?

Le court métrage serbo-allemand en pâte à modeler évoque l’esthétique sombre et mélancolique de Mary & Max d’Adam Elliot. L’héroïne est une jeune femme forte et isolée, qui cherche à s’émanciper, enfermée dans une dictature qu’elle a toujours connue. Elle qui a grandit dans ce système ultra-patriotique qui rappelle les pays de l’ex-bloc soviétique où personne ne remet en question le pouvoir établi, parvient à quitter sa ville. La femme a commencé à idéaliser l’autre côté de la frontière et interroge de manière très intelligente les limites physiques et mentales des dictatures. Finalement, cette frontière qu’il fallait à tout prix franchir, elle l’avait déjà fait depuis longtemps dans sa tête. Le film a été présenté à la Berlinale 2018.

Les réalisateurs Ana Nedeljkovic et Nikola Majdak ont étudié respectivement la peinture et l'image. Originaires de Serbie, "Untravel" est un hommage à leur génération et à cette période creuse de l'histoire. Après "Rabbitland" qui a récolté un ours à la Berlinale, ils s'allient à nouveau pour ce court métrage politique et plein d'esprit.

Le court métrage “Untravel” (2018) d’Ana Nedeljkovic et Nikola Majdak Jr. est à regarder sur Arte ou ci-dessous :