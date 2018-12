Universal dévoile une première bande-annonce de "Us"

Deux ans après le succès de "Get Out" qui a récolté 255 millions de recettes dans le monde, Jordan Peele revient avec son nouveau long-métrage, le film d'horreur "Us", dont la sortie belge est prévue pour le 20 mars 2019.

Jordan Peele a réservé un cadeau de Noël à ses fans : les premières images de son deuxième film ont été mises en ligne sur Youtube ce mardi 25 décembre par le studio distributeur, Universal. La bande-annonce lève ainsi le voile sur un projet mystérieux dont le scénario était jusqu'alors gardé secret. L'histoire se concentre sur une famille hantée par une version maléfique d'eux-mêmes.

Lupita Nyong'o ("Twelve Years a Slave") et Winston Duke, son partenaire dans "Black Panther", jouent Adelaide et Gabe Wilson, les parents de deux enfants, interprétés par Shahadi Wright-Joseph et Evan Alex. Elisabeth Moss ("Top of the Lake", "Mad Men", "The Handmaid's Tale") est également de la partie.

A noter que ce film marquera les débuts au cinéma de Duke Nicholson, le petit-fils du célèbre acteur Jack Nicholson.