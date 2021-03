"Une vie démente" d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, en ouverture du Festival Imagésanté, le 22 mars

Ann Sirot, Raphaël Balboni, Jo Deseure et Gilles Remiche au micro de Christine Pinchart -... « Une vie démente », premier long métrage d’Ann Sirot et Raphaël Balboni, qu’on avait découvert en ouverture du dernier FIFF. Un film qui parle de la difficulté de gérer une personne atteinte de démence sémantique, une maladie neurodégénérative semblable à la maladie d’Alzheimer. Et c’est la magnifique comédienne Jo Deseure qui incarne cette personne fantasque, directrice d’un centre d’art contemporain, qui garde une passion pour l’art. En revanche tout le reste est mis de côté. Elle ne règle plus ses factures, elle dit haut tout ce qu’elle pense, et elle est avide de liberté.