Une suite est déjà prévue pour le "Joker" de Todd Phillips

Plus d'un mois après sa sortie en France et aux Etats-Unis, Warner Bros. a déjà commandé une suite sur ce long-métrage qui raconte l'histoire de l'ennemi de Batman, le Joker, annonce le Hollywood Reporter.

La semaine dernière, le "Joker" devenait le premier film R-Rated (interdit aux moins de dix-sept ans aux Etats-Unis) de l'histoire du cinéma américain à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial, pulvérisant les records de "Matrix Reloaded" et "Deadpool 2". Cette barre symbolique franchie, un chapitre deux est d'ores et déjà en cours de développement.

Le réalisateur de la fiction originale, Todd Phillips ("Very Bad Trip"), est en discussions pour diriger ce deuxième opus et le co-écrire aux côtés de Scott Silver. Joaquin Phoenix, dont la performance dans la peau du Joker a été très remarquée – si bien qu'il fait figure de favori pour les prochains Oscars, pourrait également être de retour, Warner Bros. ayant initié des premières négociations.

Pour rappel, le "Joker" est inspiré de "Batman : The Killing Joke", un comic book d'Alan Moore. On y découvre la jeunesse d'Arthur Fleck, qui deviendra bientôt le rival de Batman à cause du mépris de la société à son égard.