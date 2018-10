Une rétrospective spéciale Felix Van Groeningen à l’Aventure

Le Cinéma Aventure continue ses cycles rétrospectifs en mettant à l’honneur un réalisateur belge des plus talentueux, ça commence le 30 octobre.

Juste avant la sortie prochaine et très attendue de son dernier long métrage “Beautiful Boy” avec Timothée Chalamet et Steve Carell, l’Aventure propose de se replonger dans l’univers de Felix Van Groeningen.

Né en 1977 à Gand, Felix Van Groeningen est diplômé de la KASK de Gand en 2000. Après avoir obtenu le prix Joseph Plateau pour son premier film Steve + Sky, le jeune réalisateur tourne le nostalgique Dagen zonder lief. L’histoire est celle de Kelly, une jeune femme qui retourne dans sa ville après un moment passé à New York. Elle retrouve son groupe d’amis et se rend vite compte que le temps s’est écoulé et que rien ne sera plus comme avant. En 2008, il porte à l’écran le roman La Merditude des Choses de Dimitri Verhulst. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, il gagne de nombreux prix avec cette fable sociale drôle et poignante qui peint le quotidien d’une famille flamande quelque peu misérable. En 2012, The Broken Circle Breakdown obtient le prix du public à Berlin. Le long métrage raconte l’histoire d’un couple de marginaux flamands, adeptes du blue grass, des vestes en jeans et du bricolage. Fous amoureux, ils donnent naissance à une petite fille qui devra se battre contre la maladie. Felix Van Groeningen continuera son ascension internationale et gonflera sa renommée avec Belgica en 2016, diffusé au Festival de Sundance et lauréat du prix “world dramatic”. Le réalisateur se paie même les services du groupe belge mythique Soulwax pour la bande originale. Belgica évoque les débuts d’une aventure, celle de deux frères dans la mise sur pied d’un bar-club. Si Le Belgica attire du monde, les problèmes arrivent en même temps que les réussites.

Felix Van Groeningen est sûrement l’un des cinéastes parmi les plus doués de sa génération, il fait partie de cette vague nouvelle du cinéma flamand, social et décomplexé. Il parvient dans tous ses films à peindre avec une justesse rare les rapports humains dans un univers propre et reconnaissable.

Le Cinéma Aventure projettera quatre de ses films du 30 octobre au 20 novembre afin de se préparer au mieux à la sortie de Beautiful Boy, qui jouit déjà d’une belle réputation outre-Atlantique.

Le programme complet :