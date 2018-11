Une première bande-annonce façon "Cinquante nuances de Grey" pour le film "After"

La première bande-annonce du film "After" vient d'être révélée. Cette adaptation des romans d'Anna Todd s'inscrit comme un mélange entre "Cinquante nuances de Grey" et "Twilight". L'histoire suit la vie d'une jeune étudiante parfaite sous tout rapport qui va tomber dans les bras du "bad boy" de son université et commencer une relation torride.

Les studios Aviron Pictures viennent de dévoiler la première bande-annonce du film "After", une version façon "Cinquante nuances de Grey" pour les adolescents. Il s'agit du premier long-métrage de la réalisatrice Jenny Gage.

Adaptée des romans écrits par Anna Todd et parus à partir de 2015 en France, l'histoire suit la vie de Tessa Young, jouée par Josephine Langford, soeur de Katherine Langford, l'héroïne de "13 Reasons Why". Une étudiante dévouée, une fille respectueuse et une petite-amie loyale qui va soudainement voir sa vie chamboulée après son arrivée à l'université. Elle y rencontre Hardin Scott, interprété par Hero Fiennes Tiffin, le neveu de Ralph Fiennes, un jeune homme rebelle et mauvais garçon. Cette rencontre torride et magnétique bouleverse son futur déjà tout tracé et oblige la jeune fille à reconsidérer ce qu'elle attend de sa vie.

L'auteur Anna Todd a connu le succès en publiant une fanfiction insipirée des membres du groupe de musique One Direction sur la plateforme Wattpad. Très vite, l'histoire connaît un véritable succès, si bien que la maison d'édition Simon & Schuster décide de publier la fanfiction en cinq livres aux Etats-Unis, qui se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde.

Le film sortira le 12 avril en Amérique du nord et cinq jours plus tard en France.