Une petite brioche nommée "Bao"

Cela faisait déjà quelques mois que Pixar avait teasé son monde avec des images du court métrage. “Bao” de Domee Shi, a enfin été dévoilé sur Twitter.

Les banh bao sont des brioches à la vapeur farcies au porc et aux légumes qui font partie de la tradition culinaire vietnamienne, elles sont aussi très populaires en Chine. Au sein d’un foyer chinois, une femme s’affaire à la confection d’un repas pour elle et son mari. Elle élabore la pâte de ces fameuses brioches et les farcies, tour à tour avant de les faire cuire. Alors que l’homme quasi absent a déjà engouffré son repas, la femme se retrouve avec la dernière brioche. Au moment de la déguster, celle-ci prend vie et l’apparence d’un enfant. Ce bébé bao adorable ne demande qu’à être choyé, ce que fera sa mère. Jour après jour, la petite brioche grandit et accompagne partout celle qui l’a conçu. Bientôt, l’enfant devient adolescent et fait sa crise. Ce petit banh bao voudra bientôt quitter le foyer, laissant sa mère triste et esseulée.

Le premier film réalisé par Domee Shi, un scénariste de Pixar est une petite merveille de poésie et délicatesse. Au passage, il s’agit aussi de la première femme à réaliser un court métrage pour le studio. Avec “Bao”, Domee Shi parvient à transmettre les sentiments d’une mère, de l’amour inconditionnel à la peur de voir l’enfant quitter le nid, le tout dans un enrobage particulièrement joli et adorable. La réalisatrice dévoile son talent au grand jour, alors qu’elle avait déjà collaboré avec Pixar pour Inside Out, Toy Story 4 et Les Indestructibles 2.

Le court métrage “Bao” (2018) de Domee Shi est à voir ci-dessous :