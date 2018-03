"Une part d'ombre", rencontre avec Samuel Tilman, Natacha Régnier et Saule

Découvert au FIFF, le premier long métrage de Samuel Tilman, "Une part d’ombre", sort ce 7 mars. A l’affiche Natacha Régnier, le chanteur Saule alias Baptiste Lalieu, Yoann Blanc et Fabrizio Rongione. Un film chorale, dans une ambiance de vacances entre copains. Ambiance détendue jusqu’à la découverte d’un corps. Les soupçons vont rapidement peser sur David, incarné par Fabrizio Rongione, dont la vie est moins transparente qu’il n’y parait. Les clans vont se former et David sera jugé par ses amis, comme Meursault dans l’Etranger de Camus, condamné pour ne pas avoir pleuré à l’enterrement de sa mère, David sera jugé par ses amis parce qu’il a trompé sa femme, et pas pour des soupçons de meurtre. Samuel Tilman, Natacha Régnier et Saule au micro de Christine Pinchart…