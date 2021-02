Une nuit dans la maison du tueur du "Silence des agneaux", ça vous tente ?

Ce puits n’existe pas dans la maison actuelle et les scènes correspondantes du film ont été tournées en studio.

Le nouveau propriétaire prévoit de recréer l’atelier sordide du tueur, et de construire une réplique du puits dans lequel il laisse ses victimes.

On pourra visiter la maison, y compris la cave dans laquelle Jame Gumb, alias Buffalo Bill, séquestre les femmes qu’il enlève , et où des plans du film ont été tournés.

La maison où le tueur en série du "Silence des agneaux" séquestre ses victimes et qui a servi au tournage du film, proposera bientôt des chambres à louer, avec visite des lieux et de la fameuse cave de l’horreur.

Jodie Foster est à l’affiche du thriller (basé sur une histoire vraie) The Mauritanian , dans lequel elle incarne l’avocate d’un prisonnier de Guantanamo, joué par Tahar Rahim . Leurs prestations viennent de leur valoir une nomination aux Golden Globes .

Trente ans plus tard, Jodie Foster et Anthony Hopkins sont toujours sur le devant de la scène.

Film aux cinq Oscars sorti en 1991, Le silence des Agneaux de Jonathan Demme , a marqué les cinéphiles par son suspense haletant, et fait entrer Hannibal Lecter au panthéon des pires psychopathes du cinéma. Il aura bientôt droit à une série sequel .

Anthony Hopkins, 83 ans, est infatigable. Il est à l'affiche de The Father face à Olivia Coleman. Tous deux ont enchaîné les nominations prestigieuses (Globes, SAG) et sont en bonne place dans la course aux prochains Oscars.