Une mini-série signée Steven Canals ("Pose") éclairera sur l'histoire des droits LGBTQi+

Steven Canals planche sur la mini-série "81 Words" qui reviendra sur le moment historique où le corps médical a décidé de ne plus qualifier l'homosexualité comme une maladie mentale. FX, qui diffuse déjà "Pose", série centrée sur des personnages transgenres, accueillera la nouveauté sur son antenne.

"Jusqu'en 1974, le corps médical considérait les personnes homosexuelles comme des déviants sexuels et les diagnostiquait comme des malades mentaux. 81 Words raconte l'histoire vraie des activistes gays Frank Kameny et Barbara Gittings, qui ont risqué leur carrière et leur réputation pour collaborer avec GAYPA - un groupe clandestin de psychiatres cachant leur homosexualité - et ont remis en cause la définition de l'homosexualité de l'Association américaine de psychiatrie", tel est le pitch de cette série en développement.

Pour mettre sur pied son projet, Steven Canals s'est inspiré du podcast "This American Life" et plus précisément de l'épisode "81 Words" par Alex Spiegel diffusé le 18 janvier 2002. En plus d'être le scénariste, le co-créateur de "Pose" en sera également l'un des producteurs exécutifs à travers sa société Story Ave Productions, aux côtés notamment d'Alex Spiegel pour 20t Century Fox TV.

La mini-série sera diffusée sur la chaîne de télévision américaine FX, qui propose déjà "Pose". Aucune date de tournage n'a été évoquée pour le moment.