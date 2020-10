"Une fois que tu sais" : un documentaire alarmant pour ouvrir le festival Alimenterre

Le festival Alimenterre démarre ce mercredi 7 octobre au Kinograph avec un documentaire particulièrement saisissant sur la crise climatique.



Que faire lorsque la catastrophe paraît inévitable ? Comment continuer à vivre quand la situation semble être hors de tout contrôle ?



Depuis qu'il a pris conscience de l'impact qu'a et que va avoir la crise climatique sur nos vies, le documentariste français Emmanuel Cappellin ne cesse de se poser ce genre de questions, effaré de constater que malgré les avertissements lancés par la communauté scientifique depuis des décennies, le monde entier continue de se diriger vers la catastrophe. Comme il nous l'indique en voix-off, dans des phrases qui se veulent à la fois intimes et poétiques, cette situation le laisse incertain quant à la marche à suivre. Une fois que tu sais, que faire ?



Dans un premier temps, c'est de son expérience personnelle qu'il nous parle : ses inquiétudes, ses lectures ou ses tentatives écologiques comme le zéro déchet. Mais très vite, le documentaire sort de sa perspective unique. Armé de sa caméra, le cinéaste est allé interroger ceux qui tirent la sonnette d'alarme depuis longtemps. Leurs conclusions sont unanimes et ne plairont à personne. Non seulement le réchauffement climatique et la surpopulation prennent des proportions affolantes, mais il est trop tard pour enrayer complètement la machine. Les conséquences de nos modes de vie sont là, et la situation va inévitablement empirer.



Un constat d'échec ? Presque. La guerre est peut-être perdue, mais il reste des batailles à mener. C'est dans la solidarité que le film et son auteur trouvent leur force, nous enjoignant à résister ensemble face à l'effondrement, en imaginant d'autres manières de vivre, adaptées à la crise en cours.