“Une femme” : l’éveil du désir au bord d'une rivière

Le premier court métrage de Hiwot Admasu Getaneh se focalise sur la découverte de la sexualité d’une jeune Ethiopienne.

Dans un village éthiopien, une jeune fille s’attèle à ses tâches quotidiennes. Comme toujours, elle lave le linge à la rivière après l’école. Mais ce jour-là, elle entend des gémissements sur les rives. Une de ses robes s’échappe dans l’eau, elle est aspirée par le courant. La jeune fille suit la robe et découvre en bas un homme nu dans l’eau. Totalement obnubilée par ce bel Apollon, elle n’aura de cesse de l’observer, tout en sachant que derrière la nudité de cet homme se trouve le royaume des adultes…

Ce court métrage éthiopien de Hiwot Admasu Getaneh est une jolie illustration de l’éveil des sens d’une jeune adolescente. C’est par l’intermédiaire de sa soeur et du jeune homme qu’elle découvre la sexualité. Elle s’en approche avec prudence mais détermination, montrant sa maturité et sa curiosité. “Une femme” ou “New Eyes” en anglais est le premier court professionnel de la réalisatrice d’Addis-Adeba, il a été projeté dans de nombreux festivals de prestige et a reçu l’award du meilleur court métrage à Durban. En 2016, elle a écrit son premier documentaire “Letters from Ethiopia”.

Regardez le court métrage “Une femme” (2014) de Hiwot Admasu sur le site web d’Arte ou ci-dessous :