Une deuxième bande-annonce disponible pour "Captain Marvel"

Les studios Marvel ont publié ce lundi sur Youtube de nouvelles images du blockbuster dans lequel Brie Larson a le rôle-titre. Le film est attendu le 6 mars 2019 dans les salles obscures.

Dernier né de l'univers cinématographique Marvel, le long-métrage se dévoile petit à petit. Brie Larson, oscarisée pour sa performance dans "Room" en 2016, incarne Carol Danvers, une pilote de chasse devenue super-héros alors que la Terre est au cœur d'un conflit intergalactique entre deux mondes extraterrestres. Pour combattre cette menace, elle fera équipe avec Nick Fury (Samuel L. Jackson).

L'intrigue de "Captain Marvel" se déroule dans les années 90, ce qui permet à de nombreux acteurs Marvel de faire leur grand retour comme Lee Pace, présent dans les "Gardiens de la Galaxie", dans le rôle de Ronan l'Accusateur.

Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, le long-métrage s'est offert d'autres noms prestigieux pour son casting comme Annette Benning ("Tout va bien ! The Kids Are All Right", "American Beauty"), et Jude Law.

Cette bande-annonce nous présente Nick Fury qui en apprend plus sur les créatures maléfiques que sont les Skrulls. Jude Law apparaît également furtivement dans le rôle de Mar-Vell.