Une compétition sera dédiée aux films en réalité virtuelle au Festival Anima 2019

Le Festival du film d'animation Anima, qui se déroulera du 1er au 10 mars à Bruxelles, intègrera pour la première fois une compétition dédiée aux productions en réalité virtuelle, ont annoncé mercredi les organisateurs au cours d'une conférence de presse. Huit films, d'une durée de 2 à 20 minutes, concourront dans cette section. Le public sera invité à vivre cette expérience en 360° par petits groupes de huit personnes.

Tous programmes confondus, près de 400 courts et longs métrages issus de 36 pays seront projetés lors de cette 38e édition du festival, sur 1.667 films visionnés par le comité de sélection.

La coproduction belge "Another day of life", réalisée par l'Espagnol Raúl de la Fuente et le Polonais Damian Nenow et présentée en première mondiale au Festival de Cannes en mai, ouvrira le festival. "La foire agricole" des Belges Vincent Patar et Stéphane Aubier clôturera de son côté Anima.