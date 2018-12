Une bande-annonce et un titre pour "Avengers 4"

C'est sous le titre "Avengers : End Game" que sortira au cinéma le quatrième volet des super-héros Marvel. Attendu le 24 avril 2019, le blockbuster dévoile déjà une première bande-annonce.

Pour les fans de Marvel et de ses Avengers, Noël est arrivé avec un petit peu d'avance cette année. Le studio a surpris son monde en dévoilant les premières images du quatrième opus qui fera suite à "Avengers : Infinity War" sorti en avril dernier.

"Avengers : End Game", nom choisi à cette nouvelle aventure, sortira donc un an après et marquera le retour des super-héros survivants, dont Iron Man (Robert Downey Jr), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) et Captain America (Chris Evans).

Le précédent opus a été le plus gros succès de la franchise lancée en 2012, rentrant même dans le cercle très fermé des films à plus de 2md$ de recettes mondiales, après "Avatar", "Titanic" et "Star Wars : Le Réveil de la force".