Une affiche à la "Cinquante nuances de Grey" pour "After"

Après une première bande-annonce dévoilée en novembre dernier et en attendant sa sortie dans les salles obscures en avril prochain, l'adaptation de la saga "After" s'offre une première affiche reprenant les codes d'un phénomène littéraire similaire, "Cinquante nuances de Grey".

L'histoire d'amour tumultueuse entre Tessa, une étudiante brillante et vierge, et Hardin, un Anglais tatoué au coeur de pierre, a déjà été lue par des millions de lecteurs depuis sa parution en 2014 aux Etats-Unis. Mélange de chick list, de roman à l'eau de rose et d'érotisme, "After" s'inscrit dans la même veine que "Cinquante nuances de Grey", débarqué deux ans plus tôt en librairie.