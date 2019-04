Une 58e Semaine de la critique riche en premiers films

SÉLECTION 2019 - LA SEMAINE DE LA CRITIQUE - 23/04/2019 Découvrez la vidéo d’annonce de la 58e Semaine de la Critique : Charles Tesson, délégué général, commente la sélection de 15 courts métrages et 11 premiers et seconds longs métrages issus de 18 pays qui sera présentée à Cannes du 15 au 23 mai. __ Discover the trailer of the 58th edition of La Semaine de la Critique: Charles Tesson, Artistic director, presents the selection of 15 short films and 11 first and second features from 18 countries that will be screened in Cannes between May 15th and 23rd. Télécharger le dossier de presse : https://bit.ly/2VbQkY1 Upload the kit press : https://bit.ly/2GptouS