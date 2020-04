"Un vrai bonhomme", un regard intelligent sur l'adolescence, en Premium VOD

Après une immersion dans l’univers de la pub, la réalisation d’un court-métrage, de la radio, l’écriture de scénarii, Benjamin Parent nous offre son premier long, " Un vrai bonhomme ".

Le film réunit un beau casting, Isabelle Carré et Laurent Lucas, les parents, et deux fils incarnés par Thomas Guy et Benjamin Voisin. On reconnaîtra également dans le film, l’acteur atypique Nils Othenin Girard (Venise n’est pas en Italie).

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin.



"Un vrai bonhomme" est un film plein de surprises. Il parle d’ados, il parle aux ados à travers une tranche de vie, avec beaucoup d’émotion et de délicatesse. Il évoque également le deuil. Un deuil que chacun va vivre à sa manière. Et puis il y a cette dimension fantastique qui offre une profondeur supplémentaire aux émotions.