"Un triomphe", d’Emmanuel Courcol: quelques bons sentiments mais une vraie rencontre

Emmanuel Courcol au micro de Christine Pinchart - 31/08/2021 « Un triomphe », le film d’Emmanuel Courcol, avec Kad Merad dans le rôle principal, sort en salle ce mercredi 1er septembre.. Il se déroule en prison, et il s’inspire d’une histoire vraie. Emmanuel Courcol avait fait un travail de repérage et d’observation important en centre pénitentiaire. Il a tourné un documentaire, pour commencer. Il s’est familiarisé avec le milieu, avec l’équipe de théâtre en prison sur place, et quand il est arrivé pour tourner « Un triomphe », il avait des alliés et une connaissance des codes. Voilà pour le décor. Alors , L’histoire c’est celle d’un comédien qui rame depuis trois ans, et qui accepte pour nouer les deux bouts, d’animer un atelier de théâtre en prison. Et comme les détenus sont de bons comédiens, il se met à rêver à un vrai spectacle. Un peu pour sa propre notoriété, puis petit à petit pour celle de ses compagnons de jeu. Le spectacle est un triomphe, mais c’est aussi le triomphe de la culture pour des gens qui en était loin. Néanmoins on ne juge pas, on ne donne pas de leçon dans le film d’Emmanuel Courcol, même s’il n’échappe pas à quelques bons sentiments, c’est une vraie rencontre, et une respiration…