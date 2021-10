Un story-board de l’adaptation de Dune signé Jodorowsky aux enchères

On a longtemps dit que "Dune" était maudit sur grand écran, jusqu'à la récente adaptation de Denis Villeneuve. Christie's souhaite voir si la saga de science-fiction rencontrera le même succès aux enchères. La maison de vente proposera en novembre un storyboard de l'adaptation avortée de "Dune" par Alejandro Jodorowsky.

Ce manuscrit est devenu mythique parmi les amateurs de science-fiction depuis que le producteur Michel Seydoux a proposé au réalisateur franco-chilien Alejandro Jodorowsky d'adapter le livre culte de Frank Herbert au début des années 70. Un projet pharaonique qui devait réunir Salvador Dali, Mick Jagger, Orson Wells, David Carradine et Alain Delon au casting.

Au bout de quatre ans de travail, Jodorowsky et Seydoux partent à Hollywood avec un énorme storyboard en couleur sous le bras pour espérer réunir les cinq millions de dollars manquants pour boucler leur budget. MGM, Paramount et autres déclinent tous la proposition. Si l'ambition folle de Jodorowsky n'a jamais vu le jour, le projet est entré au panthéon du cinéma comme un "film impossible".

Le storyboard en vente chez Christie's est l'un des rares manuscrits donnant un aperçu de ce que l'on annonçait comme "le plus grand film de SF de tous les temps". Cet épais volume comprend des reproductions d'un grand nombre des milliers de dessins réalisés par Moebius, co-créateur de la revue de bande dessinée "Métal Hurlant", l'illustrateur britannique Chris Foss et le plasticien suisse Hans Ruedi Giger ainsi qu'un découpage quasi-complet du film. On aperçoit certains de ces croquis dans le documentaire multi-primé de Frank Pavich, "Jodorowsky's Dune".

Selon Christie's, il n'existerait qu'une dizaine d'exemplaires de ce storyboard. C'est pourquoi la maison d'enchères estime qu'il pourrait atteindre entre 25.000 et 35.000 euros. Il passera sous le marteau le 22 novembre à Paris, à l'occasion de la vente "Livres rares et manuscrits".

Un événement à ne pas manquer pour les mordus du 7ème art, selon Vincent Belloy, spécialiste en charge de la vente. "Le passage en vente d'un de ces exemplaires survivants est un événement majeur et une occasion extraordinaire pour les collectionneurs et les amateurs d'acquérir un document de légende dans l'histoire du cinéma", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le grand public pourra découvrir ce storyboard dans les galeries parisiennes de Christie's du 18 au 22 novembre.