Un spin-off de "The Walking Dead" en développement ?

Selon plusieurs médias américains, un spin-off de la série de AMC serait en préparation dans les couloirs de la chaîne de télévision américaine. Ce projet rejoindrait la cinquième saison de "Fear The Walking Dead" et la dixième saison de "The Walking Dead", d'ores et déjà commandées par AMC.

Après "Fear The Walking Dead", la série originale "The Walking Dead" pourrait bien proposer un nouveau spin-off à ses fans. D'après plusieurs médias américains, AMC plancherait sur un nouveau programme tiré du monde apocalyptique, une information confirmée par la chaîne.

"Nous ne sommes pas au stade d'annoncer sa date de diffusion, a déclaré Ed Carrol, directeur de l'exploitation. Mais nous avons engagé des personnes créatives qui nous ont proposé des intrigues. Nous sommes très satisfaits du développement de cette série. Nous ne pouvons pas parler de nos collaborations [...] outre le fait que cela suscite un intérêt et que nous avons eu pas mal de conversations avec plusieurs acteurs du marché", a-t-il conclu.

Ce nouveau projet arrive par surprise alors que les audiences de la série originale ne cessent de baisser et qu'elle a souffert de deux départs importants avec celui d'Andrew Lincoln, l'interprète de Rick Grimes, et de Lauren Cohan dans le rôle de Maggie. Quant à l'autre grande star, Danai Gurira alias Michonne, l'héroïne qui s'est illustrée dans le blockbuster "Black Panther" accordera moins de temps à son personnage pour la dixième saison qui vient d'être commandée.

L'univers de "The Walking Dead" a tout de même de beaux jours devant lui puisque trois téléfilms avec le personnage de Rick Grimes, joué par Andrew Lincoln, seront diffusés prochainement sur AMC tandis qu'une cinquième saison de "Fear The Walking Dead" verra le jour dans le courant de l'année 2019.