Un nouvel âge d'or pour les films d'horreur ?

Parmi les films les plus attendus à la Mostra de Venise cette année figure "Suspiria", remake du célèbre film d'horreur de Dario Argento sorti en 1977. La version de Lucas Guadagnino sera présentée le 1er septembre sur la Lagune et devrait confirmer l'appétit que Hollywood et les spectateurs ont actuellement pour l'épouvante.

"Sans un bruit", "Get Out, "It Follows" ou "Hérédité"... ces derniers temps, une nouvelle vague de films d'horreur s'abat sur Hollywood. Une vague qui parvient à séduire, chose rare, à la fois le grand public, les critiques et les fans du genre grâce à des longs métrages plus sensibles et nuancés qui font appel à des peurs humaines, le tout dirigé par de prestigieux réalisateurs.

"Suspiria", justement, est mis en scène par Lucas Guadagnino, réalisateur récemment remarqué avec un film d'une tout autre teneur, "Call Me By Your Name". Loin de la romance d'été entre deux jeunes hommes, l'Italien s'inspire et rend hommage au cinéma de Dario Argento, l'un des pionniers du cinéma d'horreur qui a largement contribué à son succès dans les années 60 et 70, période considérée comme l'âge d'or de ce cinéma.

Lucas Guadagnino embarque avec lui Dakota Johnson, qui se retrouve elle aussi aux antipodes de "Cinquante nuances de Grey". Son personnage, une étudiante en danse du nom de Susie Bannion, intègre une prestigieuse compagnie de danse qui cache bien des secrets. Tilda Swinton, Chloë Grance Moretz, Mia Goth et la Française Sylvie Testud complètent ce casting très féminin.

Le renouveau des films d'horreurs

Ces longs métrages comme "Get Out", "It Follows" ou encore "Sans un bruit", ces films ont redéfini ce qu'un film d'horreur pouvait être en 2018 en mettant l'accent sur le côté psychologique et terrifiant de l'être humain. Un pari gagné pour John Krasinski qui a signé son film "Sans un bruit" en devant le troisième film le plus rentable dans le genre. Un succès au box-office mondial qui a généré plus de 330 millions de dollars de recette dans le monde alors qu'un deuxième opus est d'ores et déjà commandé par Paramount Pictures.

Le succès a également été u rendez-vous pour "Get Out" de Jordan Peele" avec 255 millions de dollars engrangés au box-office et trois nominations aux Oscars dans les principales catégories. Le film a été d'ailleurs remporté celui du meilleur scénario original.

Les films à venir

Un renouveau du genre qui n'empêche pas Hollywood de poursuivre sur ses classiques comme le montrent les nombreuses suites données à "Conjuring", "Insidious" ou "Annabelle". Outre de nombreuses adaptations des romans de Stephen King, dont la suite de "Ça" attendue pour septembre 2019, l'un des films d'horreur les plus cultes et le plus attendu n'est autre que "Haloween", réalisé par David Gordon Green. Michael Myers reviendra hanter les spectateurs dans l'obscurité des cinémas dès le 24 octobre prochain. On y retrouvera Nick Castle et l'inoubliable Jamie Lee Curtis, devenue la Scream Queen par excellence grâce à son rôle culte de Laurie Strode.