Un musée pour Méliès, le magicien du cinéma et le génie du surnaturel

Steven Spielberg et George Lucas n’étaient pas nés qu’il filmait déjà des extraterrestres et inventait les effets spéciaux : le pionnier du cinéma Georges Méliès a désormais son musée, à la Cinémathèque française.

Au pays des frères Lumière, inventeurs du cinématographe, c’est le parcours hors-norme d’un de leurs contemporains que l’institution a choisi pour revisiter l’histoire du 7e art.

Plus de 80 ans après sa mort, ce touche-à-tout de génie reste "une référence absolue pour les cinéastes", et "le personnage le plus merveilleux des débuts du cinéma", explique à l’AFP Laurent Mannoni, directeur scientifique de la Cinémathèque.

Ce grand amoureux de Méliès a collecté les hommages des figures du cinéma contemporain : "un génie et un grand magicien" pour Martin Scorsese, qui lui a consacré un film ("Hugo Cabret", 2011), une "source d’inspiration formidable" pour Christopher Nolan, "le père" de tous les effets spéciaux pour George Lucas, venu spécialement à la Cinémathèque pour voir la caméra du maître.