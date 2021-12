"Un monde": premier long métrage de Laura Wandel, toujours dans la course aux Oscars

"Un monde" le premier long métrage de la réalisatrice belge Laura Wandel, reste dans la course pour l'Oscar du meilleur film international. 15 films sont encore en lice, jusqu'en février, où il n'en restera que cinq. Le suspense sera levé le 27 mars lors de la Cérémonie des Oscars 2022.

L'intrigue se déroule essentiellement dans une cour de récré d’école primaire.

Une nouvelle expérience pour Nora qui a 6 ans et qui entre à la grande école. Elle va découvrir un nouveau monde, moins sécurisé que la maternelle, et surtout elle va pénétrer dans cette cour de récré. Nora y rejoint son grand frère Abel, et rapidement elle découvre qu’Abel est harcelé par des camarades plus grands, mais qu’il refuse d’être aidé. Il exige de Nora le silence, parce qu’il a peur des représailles. Parce que la situation est complexe. Et puis que se passe-t-il dans la tête d’un petit garçon ? Il a un peu honte de ce qui lui arrive. Il n’a pas envie d’être secouru par une petite fille.

lire aussi : "Un monde", la (belle) surprise belge du festival de Cannes