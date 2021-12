"Un monde" de Laura Wandel continue sa course vers les Oscars 2022

Chaque année, chaque pays qui le souhaite est invité à soumettre pour l’Oscar du meilleur film international – anciennement Oscar du meilleur film en langue étrangère -, un film à l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences (AMPAS), qui organise la cérémonie. En novembre dernier, un jury national, composé à parts égales de membres issus de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avait ainsi élu à l’unanimité "Un monde" pour représenter la Belgique, rappelle Wallonie Bruxelles Images mardi soir. L’agence pour la promotion de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie Bruxelles à l’étranger se félicite logiquement de ce choix de l’Académie et de la campagne de promotion du film qu’il va falloir poursuivre aux Etats-Unis.