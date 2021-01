Un marathon ciné uniquement pour vous, sur une île isolée en mer du Nord, ça vous tente ?

Le festival international du film de Göteborg en Suède proposera une expérience exceptionnelle pour célébrer son édition 2021. Une seule personne aura la chance de pouvoir regarder 60 films en étant complètement isolée dans un phare en pleine mer du Nord.

Pour promouvoir son édition 2021, le Festival international du film de Göteborg propose à une personne de rester 7 jours, toute seule ou presque sur l’île de Hamneskär, dans le phare de Pater Noster, en pleine mer du Nord, pour découvrir sa programmation complète (60 films). Cette expérience se déroulera du 30 janvier au 6 février 2021.

Vous avez tout ce dont vous avez besoin – de la bonne nourriture, de bonnes boissons, un bon lit – il ne s’agit pas de survie. Mais vous ne pouvez rien emporter avec vous : pas de téléphone, pas d’ordinateur, pas même un livre.

a déclaré Jonas Holmberg, directeur artistique du festival à The Hollywood Reporter. Elle aura tout de même accès à un ordinateur et à un iPad pour enregistrer un journal, précise le site du festival. Pour des raisons de sécurité, une personne du festival sera aussi présente.

Les candidatures sont ouvertes. Vous devez pour cela envoyer un email au festival suédois avant le 17 janvier pour vous décrire et expliquer pourquoi vous souhaitez vivre cette expérience. Des entretiens auront lieu du 12 au 19 janvier après une première sélection. Vous devrez être "passionné de cinéma et être aptes émotionnellement et psychologiquement à passer une semaine dans ce genre d’isolement".

Les dates de départ et d’arrivée sur l’île pourront être modifiées selon la météo.

La programmation mettra l’accent sur des productions ayant pour thème la distanciation physique et examinant l’impact de la pandémie sur le monde.