Un Guide des tournages en toute sécurité pour relancer l'industrie du cinéma

Baptisé "The Working Safely During COVID-19 in Film and High-end TV Drama Production", le guide est le fruit de plus de trois semaines de réflexions intenses par les professionnels de l'industrie du divertissement pour pouvoir relancer la machine. Des règles qui restent néanmoins non obligatoires mais rassurantes aussi bien pour le gouvernement que pour les équipes de tournage.

"The Batman" avec Robert Pattinson et "Jurassic World: Dominion" avec Chris Pratt pourraient bien reprendre leur tournage. Le Royaume-Uni compte relancer les tournages sur son territoire rapidement malgré la pandémie du Covid-19. Pour faire face à la crise que subit l'industrie du cinéma et de la télévision, le gouvernement britannique et les organismes de santé se sont mis d'accord sur une série de règles à suivre pour pouvoir reprendre les productions en toute sécurité. Pour rappel, les tournages de plusieurs séries telles que "Sex Education" et "The Witcher" ainsi que des films très attendus comme "The Batman" et "Jurassic World: Dominion" avaient dû suspendre leur production mi-mars.

Des formations gratuites en ligne

Élaboré par le British Film Commission ainsi que par le British Film Institute, le guide baptisé "Working Safely During COVID-19 in Film and High-end TV Drama Production qu'on pourrait traduire par "Travailler sans risque durant le COVID 19 dans la production cinématographique et télévisuelle" a été développé pour aider à protéger les équipes de tournage des risques liés au nouveau coronavirus. Si ces règles ne sont pas obligatoires, elles sont fortement recommandées pour garantir des conditions de travail sécurisées et ainsi obtenir les autorisations pour rassurer les studios de production.

Parmi les nombreuses règles, les équipes devront suivre une formation en santé et sécurité sur le Covid-19, subir des contrôles et être testés, respecter la distanciation physique, utiliser des compagnies aériennes respectant la distanciation sociale, réduire le nombre de personnes présentes sur les plateaux de tournage, limiter les réunions et les tournages de foule... Initialement composé de 27 pages (et maintenant de 44 pages), le document avait été dévoilé début mai avant d'être retravaillé pendant trois semaines intensives par les studios ainsi que tous les autres secteurs de l'industrie. Une nécessité pour les professionnels du divertissement alors que l'industrie du cinéma et de la télévision emploie 166.200 personnes, d'après les chiffres rapportés par Ben Roberts, chief executive du British Film Institute.

L'entreprise Screenskills, spécialisée dans l'industrie du film et de la télévision au Royaume-Uni, mettra en place dès juillet des formations gratuites pour apprendre comment bien appliquer ces nouvelles règles, a indiqué The Hollywood Reporter. En France, un guide des préconisations de sécurité sanitaire pour les activités de la production audiovisuelle cinématographique et publicitaire a été dévoilé en mai par les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des productions audiovisuelles et cinéma.