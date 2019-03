Un film anglophone sur Hello Kitty en préparation

Pour la première fois, la société japonaise Sanrio qui a créé ce célèbre personnage, a cédé ses droits à un grand studio de cinéma pour qu'un long-métrage puisse voir le jour.

Hello Kitty, l'inoubliable chatte à nœud rouge qui a vu le jour en 1974, va faire ses débuts à Hollywood. Warner Bros., New Line Cinema et Flynn Picture Company collaboreront avec Sanrio pour développer le premier film en langue anglaise à son effigie.

On ne sait pas encore si la fiction sera d'animation ou en prises de vues réelles mais la recherche de scénaristes a d'ores et déjà commencé.

Hello Kitty a déjà fait l'objet de séries, de livres, de jeux-vidéos, de dessin-animés japonais.

"Je suis très heureux que Hello Kitty et d'autres personnages populaires créés par Sanrio [l'œuf paresseux Gudetama, le lapin My Melody, les Little Twin Stars] soient lancés à Hollywood, a réagi le fondateur de Sanrio, Shintaro Tsuji, ce mardi dans un communiqué. Hello Kitty a été depuis toujours un symbole d'amitié et nous espérons que ce film puisse faire grandir ce sentiment d'affection à travers le monde".

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée.